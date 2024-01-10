82-летнюю народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве

Народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. 82-летняя звезда сцены оказалась в больнице из-за острых приступов боли, кашля и общей слабости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, когда актриса почувствовала недомогание, сразу же было решено вызывать скорую помощь. А приехавшие по адресу медики потребовали, чтобы Яковлева поехала с ними на обследование. Уже в клинике у пожилой пациентки выявили проблемы с кишечником, несколько кист в почках и воспалительный процесс.

Пока театральная актриса по-прежнему остается в больнице под присмотром врачей. Ее состояние оценивают как среднее. Никакой информации по поводу даты выписки на сегодняшний день нет.

Комментарии от самой Ольги Яковлевой или ее представителей пока не поступали.

Ранее супруга рэпера Басты сообщила, что ее 10-летняя дочь оказалась в больнице в Дубае. Девочка подхватила сильную кишечную инфекцию.