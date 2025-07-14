Находился в состоянии, близком к коме: раскрыта причина смерти режиссера «Экипажа» Александра Митты

Советский и российский режиссер Александр Митта скончался в 92 года от рака почки. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

14 июля стало известно о смерти Александра Митты, подарившего зрителям фильмы «Друг мой, Колька!..», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и другие яркие картины. По информации источника, народный артист России скончался от рака почки.

Состояние здоровья режиссера стало ухудшаться в 2022 году после смерти его жены Лилии Майоровой, с которой он прожил более 60 лет. Сообщалось, что Александр Митта переболел коронавирусом, перенес пневмонию и инфаркт, у него также обнаружили онкологию. В ноябре 2024 года артисту был присвоен паллиативный статус, он находился на сильнодействующих обезболивающих.

30 июня Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Тогда СМИ писали, что режиссер «Экипажа» был без сознания. Врачи диагностировали у него состояние сопора — угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном. В таком состоянии, близком к коме, артист находился в последние дни жизни. Уточняется, что он скончался в хосписе ночью 14 июля.

Ранее сообщалось о том, что Александр Митта утратил трудоспособность после инфаркта мозга.