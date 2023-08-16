«Находился в шаге от смерти»: певец Глеб Матвейчук перестал появляться в соцсетях и попал в больницу

Процедура по удалению зуба мудрости едва не стоила жизни певцу Глебу Матвейчуку. Он почувствовал резкое недомогание на следующий день после посещения стоматологического кабинета. Из-за ухудшения самочувствия исполнителя госпитализировали, передает mk.ru.

Матвейчука доставили в одну из столичных клиник с повышенной температурой и дискомфортными ощущениями на месте удаленного зуба мудрости. Для оказания экстренной помощи артиста направили в операционную отделения челюстной-лицевой хирургии. Оказалось, что самочувствие пациента ухудшилось из-за обильного нагноения в пазухе.

«Он буквально находился в шаге от смерти. По словам хирурга, делавшего операцию, инфекция распространялась с такой скоростью, что от ее проникновения в протоки и далее в мозг Глеба отделяло несколько часов», — рассказали представители Матвейчука.

Лишь своевременное вмешательство врачей в ситуацию спасло артиста от смерти. При этом стандартная операция по удалению нагноения длилась в случае звездного пациента более трех часов, хотя обычно на нее уходить около часа.

Спустя четыре дня Матвейчук покинул стационар. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Исполнитель не стал отменять запланированную поездку к детям за границу. При этом он продолжает назначенное лечение, поддерживая связь со специалистами. На полное восстановление артиста уйдет порядка двух недель.

Ранее в больнице оказалась российская певица Лада Дэнс. Ее госпитализировали с места ДТП. Перед последней операцией исполнительница произнесла одну фразу из песни, которую планирует записать после выздоровления.