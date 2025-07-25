Аллу Пугачеву и Максима Галкина* заметили на фестивале Лаймы Вайкуле

Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) заметили на фестивале Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Алла Пугачева в сопровождении мужа Максима Галкина* приехала на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», который проходит в Юрмале.

Звездная пара пришла в первый день концерта — сегодня на сцене выступят Андрей Макаревич** (признан иноагентом на территории РФ), Марио Бионди и многие другие.

Для выхода в свет Пугачева выбрала белоснежное пальто в пол, а в качестве аксессуаров — массивные ожерелья с жемчугом и серебристую мини-сумку. Муж певицы вышел в голубом поло и брюках коричневого цвета.

Ранее мы писали о том, что элитное жилье Пугачевой на Кипре оказалось под угрозой из-за бушующего пожара.

*признан иноагентом на территории РФ **признан иноагентом на территории РФ