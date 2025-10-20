«Нахамить родителям… Поверьте, я знаю, что это такое»: Лолита честно высказалась о воспитании дочери

Певица Лолита Милявская откровенно рассказала о воспитании единственной дочери. В беседе с Super.ru на Дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском Дворце артистка призналась, что раньше чересчур контролировала Еву, а теперь старается «не лезть».

По словам Лолиты, она старается не нарушать границы 26-летней дочери и во всем ее поддерживает: «Я люблю своего ребенка настолько, что я счастлива любым ее проявлениям». Певица раскрыла: однажды у них с Евой состоялся неприятный разговор, после которого она осознала, что слишком контролирует ее. С тех пор артистка старается не переходить границы, а сама продолжает совершенствоваться как мать, изучая книги о воспитании детей.

Исполнительница хита «На Титанике» признается, что и сама была проблемным ребенком: «Нахамить родителям… Уж поверьте, я знаю, что это такое». Лолита рассказала, что в детстве за плохое поведение ей даже могли «всыпать». Однако в отношениях со своим ребенком она такого не допускает.

«Когда тебе что-то не нравится, когда ты взрослеешь, ты себя вдруг берешь за руку и говоришь: "Тебе это не нравилось? А ты сейчас ведешь себя, как твоя мама по отношению к тебе. Остановись"», — поделилась Лолита.

Ранее Лолита обратилась к психиатру после решения 26-летней дочери жить самостоятельно: «Позвонила и сказала, что уходит от бабушки».