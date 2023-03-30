«Наказов было немало»: Орбакайте раскрыла последние слова Пугачевой перед отъездом в Израиль

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. Несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Публику интересует не только судьба артистки, но и ее отношения с родственниками, которые также эмигрировали. В новом интервью для издания «Антенна-Телесемь» Кристина Орбакайте рассказала подробности взаимоотношений со звездной мамой.

По словам знаменитости, Алла Борисовна оставила ей немало наказов, которым она до сих пор следует. Дело в том, что Кристина росла «угловатой девочкой» и советы взрослого человека ей были просто необходимы.

«Наказов было немало. Мама всегда учила: "Надо все предвидеть. Прежде чем какие-то действия совершать, немножко вперед подумать". В бытовых моментах быть предусмотрительной, на сцене — аккуратной», — поделилась воспоминаниями Орбакайте.

А вот о жизни родительницы в Израиле Кристина не стала распространяться. Видимо, это то, что звездное семейство хочет оставить при себе.

Ранее мы писали о том, что 73-летняя Пугачева вновь была раскритикована пользователями Сети. Ее супруг опубликовал архивный кадр, на котором артистка держит на руках младенцев. После этого подписчики обвинили Аллу Борисовну в чрезмерном фотошопе и злоупотреблением пластическими операциями. Подробности читайте в этой статье.