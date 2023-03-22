«Наказан хорошим сроком»: дочь Иосифа Пригожина Даная заявила о рукоприкладстве

Год назад дочь известного продюсера Иосифа Пригожина Даная вышла замуж за своего избранника. 26-летняя девушка счастлива в браке с полицейским по имени Евгений, а в середине августа родила ему первенца. Мальчика решили назвать Даниэлем. Брюнетка говорит, что пережила множество трудностей, перед тем как обрести счастье.

Девушка рассказывала о непростых отношениях с противоположным полом. По ее словам, нынешнему мужу пришлось долго добиваться ее расположения, так как у нее были проблемы с доверием.

В разговоре с подписчиками Даная заявила, что не смогла бы простить любимому рукоприкладство или неверность. С первым она столкнулась в жизни, больше девушка не готова к такому.

«Я слишком себя люблю, но в моей жизни было рукоприкладство. И человек за это уже наказан хорошим сроком. Поэтому никогда не прощайте ни то, ни другое. Это повторится снова. Такие люди не меняются», – поделилась дочь продюсера в личном микроблоге.

Знаменитость ранее рассказывала историю о том, как десять лет встречалась с мужчиной. Он поднимал на нее руку и оскорблял. Модель молчала о токсичных отношения, терпела побои и унижения. Бывший бойфренд мог в любой момент ударить ее и пропасть на несколько лет. Она также подозревала его в неверности.

По словам Данаи, нынешний муж буквально спас ее. После встречи с ним, она изменила отношение к семейной жизни и доверилась партнеру.

Ранее мы писали о том, как продюсер Иосиф Пригожин заявил, что поведение Аллы Пугачевой «недостойно великой женщины».