«Накапливаются обиды»: психолог заявил о кризисе в отношениях Собчак и Богомолова

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов могут развестись из-за последнего кризиса, который наступил в отношениях. Соответствующее мнение высказал психолог Сергей Костеренко.

Его мнение приводит издание «Абзац».

Эксперт заявил, что в любой паре в какой-то момент наступает стадия охлаждения. Психолог заметил холодность Собчак и Богомолова друг к другу и сдержанность в общении на публике.

«Накапливаются проблемы, обиды… Сейчас эта семья проходит один из таких кризисов… Они должны оба работать над собой. В противном случае паре грозит расставание», - сказал эксперт.

Он отмечает, что в случае кризиса пара может не только не развалиться, но и выйти на новый уровень отношений. Развод возможен, если «один не вывезет».

Напомним, Собчак и Богомолов женаты с 2019 года. Для обоих это второй брак.

Ранее сообщалось, что супруги появились на премьере фильма «Фишер. Затмение». Собчак и Богомолов держались на премьере вместе.