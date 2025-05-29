Накануне свадьбы Насти Ивлеевой в Ялте у персонала отеля отобрали телефоны

У персонала отеля в Ялте, где прошла свадьба блогера Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака, накануне торжества отобрали телефоны. Сотрудниками угрожали увольнением в случае утечки фото.

Об этом сообщает Super.ru.

Свадьба проходила в Крыму под грифом «секретно». Для празднования пара выбрала один из самых дорогих отелей.

Источник сообщил, что молодожены не хотели освещать событие и накануне свадьбы у сотрудников отобрали телефоны, их отслеживали по камерам. В случае утечки фото и видео персоналу грозили штрафами и увольнением.

Известно, что Ивлеева и Бегак арендовали отельный комплекс на 6 дней. Это обошлось супругам почти в 4 млн.

Ранее сообщалось, что на свадьбе не было родных жениха. Мама Бегака не знакома с новой невесткой.