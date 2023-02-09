«Накачала Настю алкоголем»: стали известны детали «пьяного» интервью Волочковой

Скандальная балерина Анастасия Волочкова не перестает привлекать внимание общественности своим неоднозначным поведением. Недавно она дала интервью Алене Жигаловой, во время которого была в нетрезвом виде. Поклонники и коллеги артистки обрушились с критикой на журналистку, а та не стала молчать. Она выдала звезду с потрохами.

Многие пользователи Сети высказались о том, что создатели развлекательных программ хайпуют на алкогольной зависимости 47-летней Анастасии. Именно поэтому ее постоянно приглашают на съемки. Жигалова не стала терпеть нападки в свой адрес и рассказала, что происходило на самом деле.

«Мы ждали ее целый день и вот она явилась на съемку совсем не в том состоянии, в каком ожидали ее увидеть. А теперь пишут, что я накачала Настю алкоголем, это неправда, на столе у нас стояли приветственные напитки, которые, к сожалению, привлекли внимание Волочковой больше, чем сценарий и подготовленные нами конкурсы», – цитирует журналистку портал Prozvezd.info.

Алена напомнила, что в том состоянии, в котором была Волочкова на ее шоу, артистку видят продолжительное время.

«Назовите мне шоу, где за последние годы Настя была свежа как майская роза и бодро чеканила ответы на самые каверзные вопросы. Я могу вам привести десятки примеров, где Настя отжигала», – возмутилась ведущая.

Жигалова обратила внимание на ролики Анастасии с ее близким другом Никитой Джигурдой. Там знаменитости часто разыгрывают пикантные сценки и устраивают страстные танцы в полуголом виде.