«Делай красиво»: Анастасия Волочкова устроила драку на съемках клипа из-за Джигурды

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова устроила разборки на съемках клипа «Делай красиво». Балерина появилась на видео вместе со своим близким другом Никитой Джигурдой. К ним присоединилась девушка, которую считают любовницей женатого актера. Блондинке не понравилась более молодая конкурентка.

СМИ пишут, что Волочкова оттолкнула красавицу, чтобы занять место возле эпатажного актера. Такое поведение удивило поклонников, в том числе звездную сваху Елену Толкачеву. Но она нашла этому объяснение.

По мнению эксперта, балерине тяжело принимать конкуренцию. Она не может осознать, что должна кому-то уступить. У нее был громкий уход из Большого театра, уход мужчины, а теперь теряется связь с близким другом Никитой.

«Складывается ощущение, что Волочкова застряла в определенном возрасте, лет 20 назад, когда была окутана вниманием статусных мужчин. Она как будто борется с ветряными мельницами, показывая и доказывая свою востребованность всему миру своими фирменными шпагатами. Этим уже давно никого не удивишь», – пояснила сваха.

Ранее мы писали о том, как экс-балерина Ирина Бартновская заявила, что Анастасия Волочкова была примой Большого театра благодаря покровителю.