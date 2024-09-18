«Упала со стула посреди ресторана»: Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о самом смешном свидании

В Москве проходит закрытая вечеринка, посвященная премьере шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Мероприятие посетила одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса — Ксения Бородина и Николай Сердюков. Корреспондент сайта «Страсти» узнал от влюбленных, какое из свиданий самое смешное на их памяти.

Сначала у Ксении и Никола поинтересовались, как они любят вместе проводить время. Сердюков ответил, что ходит со своей половинкой гулять, на экскурсии, в кино и на свидания. При этом про последнее у пары оказалась запасена веселая история.

Так, Бородина и Сердюков проводили время в итальянском ресторане. Одна из шуток так сильно рассмешила телеведущую, что она упала со стула посреди заведения.