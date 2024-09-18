«Упала со стула посреди ресторана»: Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о самом смешном свидании
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В Москве проходит закрытая вечеринка, посвященная премьере шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Мероприятие посетила одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса — Ксения Бородина и Николай Сердюков. Корреспондент сайта «Страсти» узнал от влюбленных, какое из свиданий самое смешное на их памяти.
Сначала у Ксении и Никола поинтересовались, как они любят вместе проводить время. Сердюков ответил, что ходит со своей половинкой гулять, на экскурсии, в кино и на свидания. При этом про последнее у пары оказалась запасена веселая история.
Так, Бородина и Сердюков проводили время в итальянском ресторане. Одна из шуток так сильно рассмешила телеведущую, что она упала со стула посреди заведения.
Ранее бойфренд Ксении Бородиной рассказал, чем зарабатывает на жизнь. По словам Николая, он занимается продюсированием артистов.