«Найти волшебную палочку»: Костомаров раскрыл свою заветную мечту

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, несмотря на несколько ампутаций, старается быть жизнерадостным и выкладывает в Сеть мотивационные видео. Спортсмен признается, что иногда он все же впадает в уныние и хочет вернуться в прошлое.

47-летний фигурист признался, что часто испытывает усталость и разочарование. Ему хочется вернуться в январь 2023 года, когда он только начал болеть. Своевременная медицинская помощь, скорее всего, помогла бы избежать тяжелых последствий.

«Главная мечта — найти все-таки волшебную палочку. Чтобы взмахнуть ею — и выросли и руки. Как в мультике „Цветик-семицветик“», — цитирует Костомарова «7Дней.ru».

Спортсмен мечтает отмотать год назад, вернуться в 8 января, и все изменить.

Костомаров признался, что теперь не занимается с психологом, поскольку у него есть любимая жена Оксана Домнина, которая во всем его поддерживает. Мечта спортсмена — как можно скорее адаптироваться к новой жизни.

До 2013 года российская фигуристка Оксана Домнина и Роман Костомаров жили в фактическом браке. В 2011 году у них родилась дочь Анастасия. Спустя два года после появления ребенка на свет, Оксана сообщила о завершении отношений со спортсменом из-за того, что он не делает ей предложение. Но с февраля 2014 года они снова начали жить вместе, а 25 апреля — поженились после семи лет отношений.

Ранее Роман Костомаров раскрыл неизвестные подробности госпитализации. Он сообщил, что накануне был в бане, попарился и пару раз нырнул в прорубь.