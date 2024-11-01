«Найдутся богатые россияне»: критик Бабичев заявил, что спрос на выступления Лободы за 15 млн будет

Спрос на выступления певицы Светланы Лободы за 15 млн рублей будет. Соответствующее мнение выразил критик Евгений Бабичев.

«К сожалению, думаю, спрос будет [на выступления Лободы]… Найдутся богатые россияне, которые эмигрировали, и они хотят слушать песни, которые им нравятся или их возлюбленным», - заявил он. Слова Бабичева приводит NEWS.ru.

Критику известно, что 15 млн могут заплатить многие бизнесмены. При этом звезду чаще будут приглашать на корпоративы – концерты не столь популярны, полагает Бабичев.

Он напомнил, что у артистки есть «бронебойные хиты» - на них Лобода и стремится заработать. Из новых песен у певицы нет ничего яркого, заметил он. Бабичев также напомнил, что Лобода участвовала в «Евровидении», а в середине 2010-х была признана народом.

Ранее сообщалось, что она стала принимать заказы от россиян. 42-летняя певица готова выступать перед ними пока только за границей – ехать в Россию опасается.