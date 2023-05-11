Найденную голой и без сознания 63-летнюю актрису Марину Гридасову могли изнасиловать

Актрису Марину Гридасову, которую нашли голой и без сознания в Санкт-Петербурге, могли изнасиловать. О проверке такой версии сообщил источник.

Уточняется, что тело звезды сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» было изуродовано от побоев.

«По предварительной информации, актрису жестоко избили… Артистку могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется», - сказал собеседник Пятому каналу.

Гридасову опознали 9 мая, когда она смогла внятно назвать фамилию. Врачи диагностировали у актрисы сотрясение мозга и перелом челюсти.

Официальных комментариев по поводу случившегося с актрисой нет.

Ранее мы писали, что она вышла из дома 1 мая, Гридасова была в халате. В тот же день ее нашли в Апраксином дворе. Актриса ничего не могла сказать, ее доставили в реанимацию.