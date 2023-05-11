10 дней не могла назвать фамилию: звезду «Улиц разбитых фонарей» обнаружили без одежды и избитой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10 суток искали 63-летнюю звезду сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Марину Гридасову. В итоге актрису обнаружили избитой и без одежды – в таком виде ее опознали не сразу.

1 мая актриса вышла на улицу в домашнем халате: по всей вероятности, она направилась в круглосуточный магазин. Спустя 12 часов Гридасова не вернулась.

Тогда соседи вызвали полицию. Поиски длились до 9 мая.

По некоторым данным, Гридасову нашли в тот же день, однако все это время не могли опознать. Артистку обнаружили в Апраксином дворе, она была доставлена в реанимацию. Гридасова ничего не могла сказать, она лежала в реанимации.

«9 мая впервые сама назвала фамилию – Гридасова», - рассказал источник.

По данным kр.ru, к ней должны приехать родственники из Твери.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Александра Тютрюмова.