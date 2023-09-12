Найденная спустя 3,5 года Джимбинова после смерти прописала в квартире двух тезок: новые детали

Режиссер Театра Вахтангова Светлана Джимбинова была найдена мертвой в квартире в Москве. Сначала речь шла о неизвестной пенсионерке, но потом удалось установить ее личность. Оказалось, что тело пролежало в апартаментах 3,5 года, превратившись в мумию. На данный момент продолжается расследования смерти постановщицы, и в деле всплывают все новые странности.

Известно, что в последний раз живой Светлану видели в 2020 году. Она плохо выглядела, но все равно пришла платить за наследственную квартиру. Близкие говорят, что на тот момент она была одержима мыслью, что ее брата убили из-за его библиотеки, и ее ждет та же участь. Впрочем, насильственный след в кончине ее родственника доказан не был, а сотрудники жилконторы заявляли, что все произошло случайно. Мужчина упал с табурета и не смог встать, так как рядом никого не оказалось.

Когда режиссер пропала, это никого особо не удивило, так как она не появлялась на публике и ни с кем не общалась. Родственники тоже не поддерживали с ней связь. По словам телеведущего Андрея Малахова, экспертиза, определяющая, как именно умерла Джинбинова, до сих пор не окончена. Именно поэтому ее тело пока не передают семье для кремирования.

В студии программы «МАЛАХОВ» стали известны и новые подробности дела. Оказалось, что после смерти режиссер прописала в своей квартире двух своих полных тезок. Вероятно, это сделали мошенники, но пока это не доказано. Все это будет еще проверяться. Однако, как утверждает внучатый племянник женщины, никто из родственников не может быть причастен к смерти знаменитости. Хоть она и боялась за свое наследство, на деле оно не было никому нужно. По его словам, все в семье обеспеченные люди, и им не нужны ее квартиры.

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