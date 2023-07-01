Найден в канаве после драки, подвергся галлюцинациям: что известно о прошлом сына Ефремова

31-летний сын Михаила Ефремова, предположительно, употребил запрещенные препараты и попал в больницу, выпав из окна. Это не первый вопиющий случай актера.

Летом 2021 года медики доставили Николая Ефремова в больницу, поскольку у него были галлюцинации. Подобное повторилось и зимой 2023 года, когда актер в неизвестном порыве выбрасывал вещи из окна.

В апреле Николай снова попал в больницу, предположительно, по причине действия психоактивных веществ. Спустя месяц после этого случая между Николаем и таксистом произошла драка, в результате чего актер был обнаружен на обочине дороги.

Кроме того, звезда уже получал штраф за употребление алкогольных напитков в общественном месте.

«Коля — умный, добрый, адекватный человек. Пока не выпьет. Если выпьет — его словно меняют. На его месте кто-то другой!», — говорят в окружении актера.

Ранее мы писали, что жена находящегося в коме Николая Ефремова отреклась от супруга.