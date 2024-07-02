Наградили посмертно: Александр Ширвиндт получил специальный приз премии «Ника»

В московском театре «Маска» прошло торжественное вручение наград 37-й национальной кинематографической премии «Ника». Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт получил награду посмертно.

Актера отметили в специальной номинации «Честь и достоинство». О принятом решении со сцены театра «Маска» сообщил актер Леонид Ярмольник.

По его словам, совет «Ники» принял решение вручить премию Александру Ширвиндту два года назад, но мероприятие дважды переносилось.

«Андрей Кончаловский и Юлий Гусман поехали в «Театр сатиры» и после спектакля, в котором принимал участие Александр Анатольевич, во время поклона вручили ему эту награду», - приводит Kp.ru слова Ярмольника.

Кроме того, премией «Ника» посмертно наградили Сергея Пускепалиса - за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Сердце Пармы», композитора Эдуарда Артемьева отметили в номинации «Лучшая музыка к фильму» за работу над картиной «Нюрнберг».

Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года после продолжительной болезни. Прощание с именитым актером прошло в Театре сатиры. Урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.

Ранее актриса Татьяна Васильева заявила, что ее коллега Федор Добронравов лежал в одной клинике с Александром Ширвиндтом. Звезда «Сватов» регулярно навещал товарища и разговаривал с ним. Как отметила Васильева, Ширвиндт до последнего оставался на позитиве, шутил, но из больницы так и не смог выписаться.