«Наговорила всякой ерунды»: Сергей Соседов отчитал Наташу Королеву после скандала на шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов высказался о конфликтах с Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой на шоу «Суперстар!». В беседе с «7Дней.ru» музыкальный критик заявил, что у него прекрасные отношения с телеведущей, и отчитал певицу за «лишние» слова о нем.

У Сергея Соседова и Леры Кудрявцевой не раз возникали конфликты на съемках «Суперстара!». Однажды члены жюри не сошлись во мнениях о выступлении Сергея Челобанова и вступили в перепалку, в ходе которой артистка не сдержалась, бросила в журналиста подушку и покинула студию. Несмотря на это, критик утверждает: сейчас они забыли все ссоры и дружат.

«С Лерой все прекрасно, у нас замечательные отношения… Мы обсуждали ситуацию, которая на шоу сложилась…» — поделился Сергей Соседов.

Что касается Наташи Королевой, то журналист дал понять, что не может простить певицу за резкие высказывания в его адрес.

«Ну, там Наташа наговорила всякой ерунды, бывает, что всякого можно наговорить, порой, лишнего», — отметил критик.

Напомним, финал шоу «Суперстар!» на НТВ 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та лишилась победы. Такие результаты вызвали негодование публики, а член жюри Сергей Соседов уверен: артистку «засудили». Комментируя произошедшее, Наташа Королева заявила, что к проигрышу Азизы на проекте причастен журналист, который «перехвалил» ее и «перестарался в предвзятости к другим исполнителям».

Ранее мы писали о том, что Наташа Королева высказалась о фаворите в шоу «Суперстар!»: «Мне очень сложно быть объективной».