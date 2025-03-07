«Сложно быть объективной»: Наташа Королева высказалась о фаворите в шоу «Суперстар!»

Певица Наташа Королева отказалась называть имя победителя шоу телеканала НТВ «Суперстар!». Она отметила, что не может выбрать фаворита.

На протяжении нескольких сезонов исполнительница хита «Желтые тюльпаны» была членом жюри проекта и оценивала выступления участников. Однако в этом году она стала ведущей. К новой роли Наташа привыкла довольно быстро. По признанию певицы, первое время она волновалась, но сейчас на сцене ей совершенно комфортно. Помогла ей поддержка коллег.

В беседе с журналистами Королева поделилась, что любит каждого участника. Она считает, что все достойны победы, поэтому с ее стороны было бы неправильно выделять кого-то одного.

«Мне очень сложно быть в этом вопросе объективной. Потому что я сейчас на стороне наших „суперстаров“ нахожусь. Я их всех люблю, я за них переживаю, поэтому никого выделять не хочу. Не могу никого обижать, поэтому имя своего фаворита нынешнего сезона называть не буду», - рассказала Наташа Ura.ru.

Сейчас певица активно снимается в новых выпусках «Суперстара!». Она пообещала, что зрителей ждет еще немало сюрпризов.

Ранее Наташа Королева призналась, что помыла полы в Кремле собственным платьем.