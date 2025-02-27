«Наговорила не на одну статью»: Виталий Бородин призвал проверить блогершу Божену Рынску

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить блогершу Божену Рынску. Он считает, что она «наговорила не на одну статью».

В личном Telegram-канале Бородин отметил, что Рынска написала в своем блоге о победе в суде актера Данилы Козловского. Однако, как подчеркнул Виталий Николаевич, точку в деле ставить рано, так как он собирается и дальше продолжать разбирательства со звездой «Экипажа». Позже ему сообщили, что Божена – «предательница и скандалистка».

«Эта женщина наговорила не на одну статью, но почему-то пока на свободе. Живет в Прибалтике, но регулярно катается в Россию, имея в Москве недвижимость. Хорошо бы, чтобы и Рынской, наконец, правосудие занялось», - написал Бородин у себя в канале.

Напомним, что конфликт Козловского и Бородина продолжается с 2023 года. Глава ФПБК потребовал проверить актера из-за наличия американского гражданства. Сам же Данила пояснял, что никогда не думал об эмиграции, а в США ездит к маленькой дочери.

Ранее Виталий Бородин призвал проверить актера Александра Феклистова из-за заработка в РФ.