Наговорила на статью: МВД РФ заинтересовалось Ксенией Собчак после интервью с Алексеем Паниным*

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у скандального актера Алексея Панина*(Признан иноагентом на территории РФ), которое немногие одобрили. Оказалось, что пользователи Сети увидели в этой беседе правонарушения, и теперь их выявляет МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Лига безопасного интернета и глава ФПБК Виталий Бородин обратились в Следственный комитет РФ, чтобы проверить журналистку и ее собеседника на предмет призыва к терроризму. По их мнению, артист открыто говорил людям нарушать закон, а Ксения Анатольевна, в свою очередь, предпочла дать все его слова без каких-либо правок и ремарок. К тому же Собчак припомнили и то, что она оставила в интервью скриншоты постов Алексея*.

Как сказано в сообщении канала, сейчас беседу журналистки с актером, собравшую в Сети более шести миллионов просмотров, оценивают лингвисты. Если будут найдены нарушения, то обоим будет грозить уголовная статья.

Ранее Ксения Собчак после последних событий выступила с заявлением и назвала Израиль второй Родиной.

*(Признан иноагентом на территории РФ)