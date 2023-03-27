«Наголо почти побрилась»: Глюкоза чуть не сорвала важные съемки

Певица и актриса Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, сейчас счастливая мама и стильная женщина. Но в детстве блондинка была настоящей оторвой. Фанаты, которые наблюдают за творчеством теледивы много лет, помнят, как она снималась в легендарном киножурнале «Ералаш». Девочка смогла поставить на уши всю группу и самого режиссера Бориса Грачевского.

Звездный проект стал своеобразным трамплином для юной красавицы. Но Наташа легко могла лишиться всего. Она не соблюдала правила и нарушала дисциплину. По словам знаменитости, в детстве она была настоящей хулиганкой. Не было и дня, чтобы звездочка не придумала что-нибудь такое, отчего волосы встают дыбом.

В эфире YouTube-шоу «вМесте» Ионова вспомнила, как «донимала Грачевского».

«Я то покрашусь перед съемкой, то вообще однажды наголо почти побрилась, то есть пришла с короткими волосами», — поделилась исполнительница.

Глюкоза не стала рассказывать, как на это реагировали члены съемочной группы и сам режиссер. Но блондинка отметила, что вокруг страдали все. Ведь она любила острые ощущения и постоянно искала возможность «набедокурить».

Ранее мы писали о том, как певица Глюкоза сделала неожиданное заявление о браке с бизнесменом. Знаменитость призналась, что первые годы замужества боролась с сильной депрессией. Девушка переживала из-за того, что постоянно сидела дома. Она хотела творить, но понимала, как тяжело совмещать работу и семью.