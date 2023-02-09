«Готова заплакать»: певица Глюкоза рассказала о депрессии в браке с бизнесменом

Популярная певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, рассказала о жизни в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Звезда вышла замуж за избранника в 2006 году и родила ему двух дочерей. Оказалось, что жизнь супругов не такая гладкая, как кажется со стороны.

Знаменитость рассказала в интервью Яне Чуриковой о том, что в начале брака она впала в депрессию из-за того, что постоянно была дома. Артистка хотела творить, но понимала, как тяжело совмещать работу и семью.

«Очень тяжело. Сейчас готова заплакать просто. <…> Я поняла, что без работы не смогу. Я сижу у меня красивый дом, у меня родился прекрасный ребенок, здоровый. Я, вроде бы, счастлива. Я вышла замуж за любимого человека, но понимаю, что не могу расходовать свою энергию», – призналась артистка в интервью Яне Чуриковой.

Знаменитость отметила, что смогла избавиться от депрессии. В этом ей очень помогли – любимый муж и продюсер Максим Фадеев. Оказалось, что мэтр даже стал крестным отцом ее старшей дочери Лиды.

Ранее мы писали о том, как Глюкоза встала на колени перед 50-летним мужем.