«Наголо»: певица Глюкоза рассказала о трудной работе в «Ералаше» с Грачевским

Популярная певица Надежда Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, рассказала о своем детстве. Артистка вспоминает, что это были трудные годы, когда она донимала всех вокруг. Доставалось даже художественному руководителю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому, у которого она снималась.

По словам знаменитости, в детстве она была настоящей хулиганкой. Не было и дня, чтобы Наташа не придумала что-нибудь такое, отчего волосы встают дыбом. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «вМесте».

«Все время донимала Грачевского. Я то покрашусь перед съемкой, то вообще однажды наголо почти побрилась, то есть пришла с короткими волосами», — вспоминает Глюкоза.

Звезда не стала раскрывать реакцию Грачевского на ее несносное поведение. Но отметила, что вокруг страдали все. Маленькая Ионова любила острые ощущения и радовалась, когда могла «набедокурить».

Ранее мы писали о том, что дочь Глюкозы уже выступает на корпоративах. Лидия Ионова только перешла в 9-й класс, но совсем по-взрослому научилась совмещать творчество и учебу. В свободное время школьница успевает не только сочинять и записывать собственные песни, но даже выступать на небольших корпоративах под сценическим псевдонимом «Ray».