Дочь Глюкозы уже выступает на корпоративах

Пятнадцатилетняя летняя дочь Глюкозы уже давно начала сольную карьеру.

Лидия Ионова только перешла в 9-й класс, но совсем по-взрослому научилась совмещать творчество и учёбу.

В свободное время школьница успевает не только сочинять и записывать собственные песни, но даже выступать на небольших корпоративах под сценическим псевдонимом «Ray».

Ионова старшая отнюдь не против дополнительного заработка дочери. По словам Глюкозы, чем раньше поймёшь, что твой талант может приносить тебе деньги – тем лучше.

Кстати, стимулировать сове чадо учиться певица тоже считает необязательным.