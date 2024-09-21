«Нагнать пыли в глаза»: что скрывается за информацией о продаже дачи Аллы Пугачевой

Появившаяся в Сети информация о том, что на дачу уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой найден покупатель, может оказаться намеренным вбросом риелторов.

Особняк в деревне Малые Бережки Солнечногорского района Подмосковья не могут продать уже два года даже со значительной скидкой.

Как пояснил в беседе с Kp.ru регистратор сделок с недвижимостью, сотрудничающий с Росреестром, вброс о покупателе, готовом приобрести дачу Пугачевой за скромные 125 миллионов рублей, может быть попыткой повысить спрос на эту недвижимость.

«Такие «почти покупки» могут длиться годами. Задача одной стороны — максимально сбить цену, обозначив интерес к объекту. Задача других — нагнать пыли в глаза покупателю, создав видимость того, что на объект нашлось сразу несколько желающих, и конкуренция возникнет между ними. Берите скорее и не думайте! Своего рода игра на понижение», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что при сделке могут возникнуть подводные камни. Кроме того, репутация продавца может повлиять на финальное решение покупателя.

Напомним, изначально дача Пугачевой, которую она передала своему старшему внуку Никите Преснякову, стоила 225 млн рублей, но постепенно цена начала снижаться из-за отсутствия спроса.

Площадь четырехэтажного дома составляет 760 кв. метров. Будущий владелец также получит участок в 80 соток с мебелью, кинотеатром, бассейном, хамамом и баром.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков планирует сдавать дачу Пугачевой в Солнечногорском районе в аренду за 2 млн рублей в месяц.