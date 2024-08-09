Дача Пугачевой сдается с особыми условиями: раскрыты требования к арендатору

Уехавшая из России Алла Пугачева больше не живет в своем доме и, как сообщают СМИ, сдает дачу в Подмосковье за 2 млн рублей в месяц. Правда, этот особняк она подарила внуку Никите Преснякову, который также покинул страну. Корреспонденты aif.ru узнали требования к будущему арендатору дачи звезд.

Любой желающий может снять трехэтажный дом площадью 760 кв. м, расположенный на участке в 80 соток. Здание, построенное в 2000 году, было отремонтировано в 2020. Ремонт был сделан из качественных материалов – для лестниц, полов и дверей использовали массив дуба, а для стен – мрамор.

На первом этаже находятся гостиные, кухня, кабинет, гостевая спальня, спа-зона с хамамом и бассейном. На втором этаже есть мастер-спальни и санузлы.

А на третьем этаже можно отдохнуть в лаундж-зоне у бара. Также есть подвал, в котором имеются складские помещения, кинотеатр и даже своя киностудия.

На огромной территории растут уникальные растения и многолетние сосны, есть спортивная и детская площадки, барбекю-зона и гараж на три машины. Прислуга и охрана могут проживать в отдельном доме, площадь которого 80 кв. м.

Риелтор в разговоре с журналистами пояснил, что арендаторы «должны будут пройти серьезную проверку», так как хозяева дома – публичные личности. В арендную плату входят услуги охраны и другие коммунальные расходы поселка. Но за электроэнергию и замену септика придется платить дополнительно.

Отмечается, что желающие жить в этом доме должны снять его минимум на полгода.

Ранее мы писали о том, что соседи Аллы Пугачевой в Грязи говорят о ее возвращении в Россию.