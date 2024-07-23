Константин Богомолов под поздравлением Собчак заявил, что «серьезно» ее любит

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на поздравление жены Ксении Собчак в соцсетях. Он заявил, что серьезно ее любит.

Журналистка привела слова мужа, который говорил, что «любовь – это ответственность и нагрузка».

«Все умирает под гнетом серьезности. Нет ничего более невыносимого, чем постоянная серьезность», - говорилось в цитате.

Отмечалось, что «отношения не должны становиться «делом всей жизни», а людям важно быть самодостаточными.

Собчак добавила от себя, что быть с Богомоловым – «это на самом деле большое счастье и большая нежность». Ведущая поблагодарила мужа за то, что он есть.

Богомолов оставил под поздравлением следующие слова: «Люблю – и это совершенно серьезно».

Напомним, 23 июля режиссер отмечает 49-летие. Собчак в этот день назвала Константина лучшим мужем.