Константин Богомолов под поздравлением Собчак заявил, что «серьезно» ее любит
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Режиссер Константин Богомолов отреагировал на поздравление жены Ксении Собчак в соцсетях. Он заявил, что серьезно ее любит.
Журналистка привела слова мужа, который говорил, что «любовь – это ответственность и нагрузка».
«Все умирает под гнетом серьезности. Нет ничего более невыносимого, чем постоянная серьезность», - говорилось в цитате.
Отмечалось, что «отношения не должны становиться «делом всей жизни», а людям важно быть самодостаточными.
Собчак добавила от себя, что быть с Богомоловым – «это на самом деле большое счастье и большая нежность». Ведущая поблагодарила мужа за то, что он есть.
Богомолов оставил под поздравлением следующие слова: «Люблю – и это совершенно серьезно».
Напомним, 23 июля режиссер отмечает 49-летие. Собчак в этот день назвала Константина лучшим мужем.