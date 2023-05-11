«Наглая ложь»: известна судьба многомиллионного наследства Вячеслава Зайцева

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая утрата. На 86-м году жизни от внутреннего кровотечения скончался Вячеслав Зайцев. После трагедии пользователи Сети стали обсуждать судьбу многомиллионного наследства модельера. Поговаривали, перед смертью Зайцев завещал свое имущество государству. В новом интервью для телеканала «360» сын Вячеслава прокомментировал ситуацию.

По словам Егора, сообщения в Сети — «наглая ложь», поскольку именитый модельер все оставил своей семье. Кроме того, наследник Зайцева заявил: он знает, кто распространяет подобные домыслы, однако конкретных имен мужчина не стал называть.

«Отец все завещал семье Зайцевых. А все эти Цывины, Дрожжины, Головины будут гореть в аду», — высказался сын модельера.

Также мужчина добавил: из усадьбы умершего Зайцева он сделает музей.

Ранее Егор Зайцев отреагировал на одновременную кончину отца и Валентина Юдашкина. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Михаил Шахназаров заявил, что 74-летняя Пугачева хочет вернуться в Россию навсегда. Высказывание мужчины читайте в этой статье.