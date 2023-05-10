«И здесь меня достал»: сын Зайцева высказался о смерти Валентина Юдашкина

В мире отечественной моды произошли большие потери. Сначала от внутреннего кровотечения скончался Зайцев, и следом за ним ушел из жизни Валентин Юдашкин. Между именитыми модельерами всегда была здоровая конкуренция. В новом интервью для портала News.ru сын Зайцева высказался об одновременной кончине знаменитостей.

По словам Егора, его отец и Юдашкин ушли из жизни друг за другом не просто так: «они взяли на себя всю боль страны». Кроме того, в сложившейся ситуации наследник Зайцева нашел и долю иронии.

«У меня родилась грустная шутка. Папа на небесах встретил Юдашкина и говорит: "Валька, ты и здесь меня достал"» — высказался мужчина.

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