Нагадил: тайна задержания Алексея Панина* в Эстонии раскрыта

Тайна задержания Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ) в Эстонии раскрыта. По информации Telegram-канала Mash, звезду задержали после того, как он нагадил возле местного массажного салона.

По данным источника, все произошло в Таллине на улице Пунанэ. Артист совершил акт дефекации прямо возле массажного салона, сорвал траву с газона и вытерся. Возмущенные жители вызвали полицейских. Они приехали и задержали Панина*. Отмечается, что люди подали заявление.

Напомним, что 5 сентября артист в неадекватном состоянии пытался вломиться в чужие дома, считая, что он находится в отеле. По словам актера, в тот вечер он находился в публичном доме, много выпил, а позже владельцы заведения выставили его за дверь.

Ранее сообщалось, что после задержания артиста в Эстонии, ему может грозить депортация в Россию. С таким требованием выступили общественные деятели. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что в случае визита артиста в Россию, его ждет уголовное дело.

Позже сам Панин* заявил, что его не депортируют в Россию. В разговоре с пранкером он признался, что ничего не нарушил и является резидентом Испании.

*признан иностранным агентом на территории РФ.