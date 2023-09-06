«Какая Россия?»: Алексей Панин* высказался о депортации после пьяного дебоша

Устроивший пьяный дебош Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что его не депортируют в Россию, об этом сообщает Telegram-канал «Телега Online».

Пранкер под псевдонимом «Сорян» позвонил актеру после случившегося в Эстонии и попытался выяснить, чем сейчас занят Панин* и грозит ли ему депортация. Выяснилось, что звезда фильма «Жмурки» пытается решить вопросы с обратными билетами в Испанию, где он живет.

«Все хорошо, не переживай, мы сейчас вопросы решаем по моей логистике. Куда меня могут депортировать, в какую Россию? Я ничего не нарушил, у меня даже никакого дела нет. Какая Россия? Я резидент Испании», — объяснил в разговоре с пранкером артист.

Ранее сообщалось, что после задержания Панинав Эстонии, ему может грозить депортация в Россию. С таким требованием выступили общественные деятели. Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что в случае визита Алексея Панина в Россию, его ждет уголовное дело.

Напомним, в ночь на 5 сентября полицейские в Таллине задержали знаменитость после пьяного дебоша. Артист в неадекватном состоянии пытался вломиться в чужие дома, считая, что он находится в отеле. По словам актера, в тот вечер он находился в публичном доме, много выпил, а позже владельцы заведения выставили его за дверь.

Ранее мы писали о том, что Генпрокурора РФ попросили арестовать Алексея Панина* после депортации. С такой просьбой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

*признан иностранным агентом на территории РФ.