«Наелся выше крыши»: сын Владимира Высоцкого высказался об идее создания цифрового аватара его отца

Этой осенью на сцене Live Арены в Москве состоится шоу «Высоцкий. Высота», для которого планируется создать цифровой аватар легендарного актера и музыканта. На идею отреагировал сын Владимира Семеновича, Никита.

В разговоре с Газетой.Ru наследник артиста признался, что создание виртуального образа знаменитого барда привлечет больше людей к жизни и творчеству его отца.

«При этом не считаю, что в этом шоу главное — абсолютная узнаваемость Высоцкого. Это только часть образа — его поэзии, личности, мифа. И мне кажется, создав этот образ, люди еще больше заинтересуются Высоцким», — поделился Никита Владимирович.

Однако, по его мнению, кто-то из других родственников заслуженного артиста РСФСР может выступить против этой инициативы.

«Я в свое время — в том числе от родственников — и за фильм “Спасибо, что живой” наелся выше крыши. Но это нормально: про Высоцкого надо спорить. И он не принадлежит нашей семье — он всеобщее достояние», — отметил Высоцкий-младший.

Как стало известно, помимо самого шоу, которое пройдет 24 октября, к его старту также планируется выпустить альбом с песнями из концертной программы «Высоцкий. Высота».

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