Наехала на мотоциклиста: блогерша Айза попала в ДТП на Бали

Блогерша Айза-Лилуна Ай наехала на мотоцикл с человеком на Бали, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на соцсети Айзы.

Звезда возвращалась домой на автомобиле по узкой улице, когда перед ней оказалась другая машина. Айза рассказала, что начала сдавать назад, чтобы дать место разъехаться, однако в этот момент услышала «жесткий хруст». При этом, в зеркало заднего вида она никого не видела.

Как выяснилось, автомобиль Айзы наехал на мотоциклиста. Пострадавшим оказался россиянин, который сначала обматерил знаменитость, думая, что виновниками происшествия стали местные жители. Однако когда он увидел соотечественницу, мужчина успокоился и извинился.

Айза рассказала, что незнакомец не получил травм, пострадал лишь его мотоцикл. При этом мужчина блогерше понравился, она уже успела обменяться с ним контактами. По словам знаменитости, она сильно испугалась произошедшего.

«У колеса сверху крыло сломалось. Он не хотел брать у меня деньги, но я ему перевела. Тысячу рублей, он у меня с трудом взял эти деньги. Я чувствую такую вину за собой, просто ужас. Но мы сдружились. Мы уже переписываемся, болтаем. А он, кстати, очень красивый», — рассказала Лилуна.

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