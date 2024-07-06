«Надя, сходи к психологу»: Виктория Боня раскрыла слова Сысоевой о Саше Стоуне

Блогер Виктория Боня ответила юмористке Надежде Сысоевой на обвинения в попытке пиара на ее семейной трагедии. Конфликт между знаменитостями продолжился после завершения съемок шоу «Выжить в Дубае».

Так, Сысоева заявила, что Вика использовала новость о смерти ее матери для того, чтобы продать свой новый курс. В ответ Боня опровергла эти слова и посоветовала Надежде обратиться к психологу.

«Надя, сходи к психологу, Саша Стоун разрушил твое представление о мире», — заявила Виктория.

Она также рассказала, что в перерывах между съемками шоу Сысоева приходила жаловаться на Сашу Стоуна, называла его абьюзером, а также плакала из-за постоянных скандалов с ним.

Как подчеркнула Боня, Надежда попыталась морально «пнуть» ее, но в итоге пинает только собственное самолюбие и «самозначимость, которую нарисовала в своей головке».

«Я бы могла бы промолчать, но я не люблю клевету и несправедливость! Я не стану нападать первой, но и в обиду себя не дам. Я не овечка, которую можно пинать!» — резюмировала Виктория.

Ранее Надежда Сысоева впервые подтвердила расставание с блогером Сашей Стойном после скандального поведения на шоу «Выжить в Дубае». Кроме того, 39-летняя артистка пожаловалась на хейт.