Надя Ручка из группы «Блестящие» пыталась покончить с собой после двух изнасилований

Певица Надя Ручка из группы «Блестящие» пережила два изнасилования и пыталась покончить с собой. Артистка столкнулась с сексуальным насилием в юности.

Первый раз изнасилование произошло, когда Ручка училась в старших классах. Однажды ее ухажер «стал вдруг активно приставать», вспоминает знаменитость. Несмотря на просьбы этого не делать, он продолжал.

«Не так представляла свой первый раз в жизни», — говорит 41-летняя певица.

Второй эпизод изнасилования произошел через год. В тот день она согласилась пойти в кино с друзьями, а молодой человек заехал домой, чтобы переодеться. Парень предложил Ручке подняться с ним.

Когда они зашли в квартиру, молодой человек «на столе что-то употребил» и на коленях переполз к ней.

«И потом мне говорит: «Я тебя сейчас с балкона выкину! Или будет по-моему, или ты вылетишь отсюда», — поделилась Ручка.

После двух психологических травм она пристрастилась к алкоголю и пыталась совершить суицид. Спустя время Ручка отправилась к психологу. Чтобы справиться с проблемой, у певицы ушло более 10 лет.

После работы со специалистом она перестала бояться мужчин, прекратила употреблять алкоголь. Ручка вышла замуж и родила сына.

Ранее в Австралии женщину семь раз изнасиловали во сне и записали это на камеру.