Актрисе такой вариант не подошел: Анастасия Макеева делит с бывшим мужем автомобиль

На актрису Анастасию Макееву подали в суд. Истцом стал ее бывший муж Александр Сакович. Мужчина пытается отсудить купленный в браке автомобиль.

Решение по иску было вынесено 14 ноября 2022 года. Суд частично удовлетворил требования экс-супруга.

Актриса не согласилась с таким решением и подала три апелляции, а бывший – две.

Юрист Наталья Хакимова заявила, что машина – это совместно нажитое имущество. После раздела имущества один супруг оставит себе авто, другой - выплатит компенсацию, которую назначит суд.

Сакович и Макеева прожили в браке меньше года. Они поженились в 2018-м. Сейчас Макеева замужем за бизнесменом Романом Мальковым.

Ранее сообщалось, что больница подала в суд на Малькова. С него хотели взыскать 191 тыс. рублей.