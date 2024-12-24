«Надоевшие лица звезд прошлого»: Прохор Шаляпин высказался о Киркорове и Баскове
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Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин согласился с мнением музыканта Юрия Розы, недавно возмутившегося из-за качества новогодних передач на российском ТВ. Об этом пишет aif.ru.
В одном из последних интервью Лоза рассказал, что зрителей «кормят только Басковым и Киркоровым», вследствие чего на новогодних передачах практически отсутствует новый контент.
Во время общения с aif.ru Шаляпин назвал Лозу открытым и искренним человеком. Шоумен подчеркнул, что тоже выступает за сменяемость кадров на российском ТВ. Он призвал показывать на экране молодых артистов, а также запускать новые проекты с новыми креативными продюсерами.
«Нельзя зрителей держать в заложниках и много лет навязывать путем эфира уставшие и надоевшие лица звезд прошлого, выдавая их как звезд сегодняшних», — поделился Шаляпин.
Ранее Прохор Шаляпин раскрыл свой гонорар за новогодний корпоратив.
Также Прохор Шаляпин вмешался в конфликт Ивлеевой и Киркорова.