«Надоело, я больше не хочу»: Дмитрий Дюжев высказался о свободных отношениях с женой

Актер Дмитрий Дюжев 15 лет счастлив вместе со своей женой Татьяной Зайцевой. Знаменитость говорит, что влюбился в нее с первого взгляда, а вот она не отвечала ему взаимностью.

Молодые люди встретились на концерте Мадонны. Артист увидел красавицу и уже не мог думать ни о ком другом.

«Я свою любимую действительно встретил на стадионе. И чувство влюбленности полностью мной овладело. Я буквально ощутил свою жизнь «до» и «после». С того самого момента невероятно счастлив», — цитирует Дюжева портал Prozvezd.info.

Сначала девушка не отвечала ему взаимностью, потому что считала актеров ветреными людьми. Но Дмитрий сумел завоевать избранницу и до сих пор окружает ее заботой.

«Я делаю все, чтобы супруга ни в чем не нуждалась и была счастлива. Мы уже 15 лет совместной жизни будем праздновать в феврале», — рассказал знаменитость.

Дюжев говорит, что ценит в людях верность. У него самого никогда не возникало мысли о свободных отношениях. Он относится к ним скептически.

«Я даже представить не могу, что должно произойти, чтобы я сказал: «Мне надоело, я больше не хочу!» - и пошел искать новую любовь. Это бесстыжее и стыдное чувство мужчины, который взял на себя ответственность за то, чтобы сделать счастливой свою половинку», – высказался актер.

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