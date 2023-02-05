У Дмитрия Дюжева обнаружили симптом опасного заболевания
Актёр Дмитрий Дюжев вновь угадил в курьезную ситуацию.
На этот раз поклонники его творчества уже по-настоящему взволнованы: с их кумиром что-то не то.
Появившись на премьере нового фильма, актер давал очень сбивчивые комментарии и обливался потом.
Журналисты и фанаты, обступившие Дюжева, попытались узнать что с ним. Не мудрено. Дорожки влаги были заметны на лице и стекали по шее.
— Это вы под сегодняшним дождём так промокли? — поинтересовались у артиста корреспонденты "МК".
Дюжев промокнул лицо платком, но уже через пару минут вновь покрылся влагой. Пот был таким обильным, что Дмитрию несколько раз даже приходилось прерывать интервью, чтобы убрать с лица и шеи излишнюю жидкость.
Присутствующие предположили, что у Дюжева так называемый гипергидроз.
Этот симптом проявляется при нарушения функций нервной и эндокринной систем, сахарном диабете, и многих других, куда более серьезных заболеваниях.