У Дмитрия Дюжева обнаружили симптом опасного заболевания

Актёр Дмитрий Дюжев вновь угадил в курьезную ситуацию.

На этот раз поклонники его творчества уже по-настоящему взволнованы: с их кумиром что-то не то.

Появившись на премьере нового фильма, актер давал очень сбивчивые комментарии и обливался потом.

Журналисты и фанаты, обступившие Дюжева, попытались узнать что с ним. Не мудрено. Дорожки влаги были заметны на лице и стекали по шее.

— Это вы под сегодняшним дождём так промокли? — поинтересовались у артиста корреспонденты "МК".

Дюжев промокнул лицо платком, но уже через пару минут вновь покрылся влагой. Пот был таким обильным, что Дмитрию несколько раз даже приходилось прерывать интервью, чтобы убрать с лица и шеи излишнюю жидкость.

Присутствующие предположили, что у Дюжева так называемый гипергидроз.

Этот симптом проявляется при нарушения функций нервной и эндокринной систем, сахарном диабете, и многих других, куда более серьезных заболеваниях.