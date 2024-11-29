«Искренне сочувствую»: журналистка Жигалова обратилась к жене Natan, заявившей о расставании с ним

Отношения рэпера Natan с женой продолжают вызывать массу вопросов. Сначала Алена Жигалова заявила, что он вернулся к супруге Анастасии после измен на шоу «Звезды в джунглях». Но избранница артиста сегодня опровергла эту информацию. Ответ не заставил себя ждать: журналистка просит Анастасию предоставить заявление о разводе.

Жигалова считает, что лучшим подтверждением оправданий жены Natan cтанет заявление о разводе. Тогда все точно поверят словам Анастасии, убеждена Алена.

«Искренне сочувствую, что вам приходиться оправдываться за поступки человека, который предал и унизил вас на всю страну», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

По словам Жигаловой, именно рэпер придал публичность этой истории, поэтому Анастасии не стоит удивляться повышенному вниманию со стороны блогеров и журналистов. Алена отметила, что артист «кайфует» от ситуации, постит мемы и радуется повышенному вниманию к своей персоне. При этом от артиста так и не услышали искренних слов раскаяния.

«Человек хочет кайфовать дальше, думая, что все это поднимает его популярность», — заключила она.

Напомним, музыкант, будучи в браке, закрутил сразу две интрижки на шоу. Сначала он целовался с блогершей Лерчек, а затем изменил ей с Бьянкой. После этого жена знаменитости говорила, что якобы уже рассталась с Natan и теперь они не вместе.

Ранее Анастасия заявила, что она не состоит с мужем в романтических отношениях, но супруги продолжают поддерживать отношения ради детей.