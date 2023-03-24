«Надоели»: из-за скандальной выходки Барановскую и Гордона могут лишить работы

Любители популярного шоу на легендарном канале потребовали уволить ведущих Юлию Барановскую и Александра Гордона из-за их пения в эфире. Этот жест очень не понравился зрителям, о чем они поспешили заявить. Информация об этом появилась на сайте «Утро.ру».

Знаменитости спели песню во время телевизионного шоу – это вызвало негативную реакцию общественности. В социальных сетях уже появились петиции и обращения к руководству канала с требованием принять меры в отношении Барановской и Гордона.

«Надоели! На всех шоу поют. Здесь хотя бы показывали настоящую жизнь, а теперь и этим запеть надо! Дуйте петь к Малахову», – пожаловался зрители.

По словам недовольных людей, пение во время шоу для ведущих такого канала – непрофессионально и подобные моменты не должны возникать. Сами Юлия и Александр пока никак не прокомментировали высказывания в свой адрес. Они редко публично спорят с подписчиками, предпочитая отмалчиваться.

Ранее мы писали о том, что Гордон пытается оправдаться за продажу красного пиджака Жириновского.

Гордон заверил, что передарил пиджак больше года назад своему приятелю, поэтому объявление о продаже выставлял вовсе не он. Но между тем он был в курсе аукциона и не возражал, так как вырученные деньги должны были пойти на благое дело.