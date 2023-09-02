«Надоели бабки»: Солнцев нашел новую любовь

22-летняя София Евдокименко, внучка известной певицы Софии Ротару, предпочитает сохранять свою личную жизнь в тайне от посторонних глаз. Однако поклонники разоблачили звезду.

Шоумен Гоген Солнцев охотно выражает свое восхищение Софией в социальных сетях. Под каждым ее постом он оставляет восторженные комментарии. Сначала он называет Софию самой красивой девушкой, а потом и вовсе утверждает, что она послана ему Богом. Всё это сопровождается множеством сердечек в виде смайликов.

«Мне надоели бабки. Я понял, что с ними счастья не построишь», — заявил Гоген.

Знаменитость рассказал, что София снилась ему несколько недель подряд, но он не мог понять, кто она. Спустя время Солнцев наткнулся на ее фото в Сети.

Также он отметил, что пригласил девушку на свидание, пишет mk.ru.

Ранее мы писали, что Александр Васильев раскрыл тайну красоты Аллы Пугачевой.