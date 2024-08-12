«Надо выяснять, что людьми руководило»: для обсуждения уехавших артистов предложили собрать пленум
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93-летняя актриса Людмила Хитяева, известная по фильму «Тихий Дон», предложила собрать пленум для обсуждения уехавших артистов. По ее мнению, надо рассматривать каждого по отдельности и выяснять, что руководило человеком.
Мнение актрисы приводит издание «Абзац».
Хитяева считает: тема релоктантов «очень спорная». Она отказалась оскорблять «прекрасных людей» и «огульно» осуждать.
«Надо выяснять, что людьми руководило… Нужно собрать какой-то пленум, каждого в отдельности обсудить», - высказалась Хитяева.
Напомним, некоторые артисты покинули Россию после начала спецоперации. Из-за границы они стали негативно высказываться в адрес России.
В числе таких звезд оказалась певица Алла Пугачева. На днях появились сообщения о ее приезде в Россию. Однако артистка высмеяла подобные сообщения и написала, что не знала об этом.