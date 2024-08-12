«Надо выяснять, что людьми руководило»: для обсуждения уехавших артистов предложили собрать пленум

93-летняя актриса Людмила Хитяева, известная по фильму «Тихий Дон», предложила собрать пленум для обсуждения уехавших артистов. По ее мнению, надо рассматривать каждого по отдельности и выяснять, что руководило человеком.

Мнение актрисы приводит издание «Абзац».

Хитяева считает: тема релоктантов «очень спорная». Она отказалась оскорблять «прекрасных людей» и «огульно» осуждать.

«Надо выяснять, что людьми руководило… Нужно собрать какой-то пленум, каждого в отдельности обсудить», - высказалась Хитяева.

Напомним, некоторые артисты покинули Россию после начала спецоперации. Из-за границы они стали негативно высказываться в адрес России.

В числе таких звезд оказалась певица Алла Пугачева. На днях появились сообщения о ее приезде в Россию. Однако артистка высмеяла подобные сообщения и написала, что не знала об этом.