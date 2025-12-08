«Надо все начинать с нуля»: здоровье Ларисы Долиной пошатнулось после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина на фоне хейта, обрушившегося на нее из-за скандала с квартирой, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом сообщил директор исполнительницы хита «Погода в доме» Сергей Пудовкин.

«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье. Это понятно, но, очевидно, мало кого волнует, потому что отдельные люди очень эмоционально воспринимают эту ситуацию, переживают, там рвут себе нервы, соцсети и устраивают отмены на своих страницах», - сказал он в интервью aif.ru.

Пудовкин также отметил, что сейчас Долина находится в катастрофической жизненной ситуации, которая давит на нее не только морально, но и финансово.

Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, артистка продолжает активно гастролировать, все концерты проходят по графику. Вместе с тем, Пудовкин не стал скрывать, что квартирный скандал имеет для Долиной глобальные последствия.

«Все, что было в графике у Ларисы Долиной, все будет в полном объеме сделано. Будут новые песни, будут новые программы. Честно скажу, тут тот самый случай, когда надо все начинать с нуля. Просто начинать с нуля», - разоткровенничался директор Долиной.

Он также отметил, что люди по-прежнему приходят на концерты, несмотря на все попытки отмены.

«Надо смотреть и видеть правду, которая есть, а не комментарии людей, которые занимаются отменами. Не отменяй, да не отменен будешь. Ну что еще сказать? Будем решать вот эти сложные проблемы, которые действительно по-человечески приключились. Главное в этой ситуации - здоровье Ларисы Александровны», - заявил Пудовкин, напомнив, что Долина в эфире Первого канала озвучила решение вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры.

Напомним, в 2024 году Лариса Долина лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Преступники несколько месяцев давили на певицу и убеждали ее продать элитную недвижимость. В результате знаменитость продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что ее обманули, вернула квартиру через суд. При этом покупательница осталась ни с чем.

После обрушившегося на Долину народного гнева, 70-летняя певица призналась в эфире Первого канала, что обманула Полину Лурье во время продажи квартиры, заявив на сделке, что решила избавиться от недвижимости, так как «в ней стало тесно». При этом певица пообещала вернуть деньги покупательнице, но с оговоркой, что нужной суммы у нее нет.

Ранее певица Вика Цыганова не поверила Ларисе Долиной, рассказавшей всю «правду» о громкой истории с продажей квартиры в Москве. Она назвала интервью оскандалившейся артистки «маразмом» и возмутилась, что репутацию Долиной попытались обелить в эфире федерального канала.