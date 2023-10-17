«Надо вовремя уходить»: актер Богданов раскритиковал последние части фильма «Елки»

Актер Антон Богданов был частью новогодней семейной комедии «Елки», традиционно выходящей в кинотеатрах в последних числах декабря. Однако сейчас он бы больше не согласился на съемки, и у этого есть несколько причин.

По словам звезды «Реальных пацанов», как-то он уже возвращался в команду в качестве режиссера. В восьмой картине он отвечал за историю айтишников из Перми. Но, когда увидел конечный продукт, сильно разочаровался. Дело в том, что при монтаже были вырезаны многие значимые моменты, из-за чего новелла оказалась не до конца раскрытой. После этого актер не принял предложение о работе в «Елках-9».

Также есть и вторая причина. Она заключается в том, что фильм в принципе изжил себя. Богданов считает, что юбилейная часть, которая выйдет в 2023 году, должна стать последней.

«Надо вовремя уходить. Должны же они когда-то одуматься уж», - отметил артист в беседе с Kp.ru.

Напомним, что в фильме «Елки-10» одну из ролей исполнил певец Филипп Киркоров. Причем съемки проходили на территории его особняка.