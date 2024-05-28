Актер Иван Агапов рассказал о работе в Ленкоме после смерти Марка Захарова. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В 2019 году театральный режиссер и худрук Московского театра имени Ленинского комсомола Марк Захаров скончался от двусторонней пневмонии. На его место пришел режиссёр Алексей Франдетти.

По словам актера Ивана Агапова, отслуживший театру более 45 лет Захаров оставил после себя большое наследие.

«Если сравнить Ленком, в который я приходил в середине 1980-х, то он отличается от того, каким театр стал сейчас. Марк Анатольевич оставил нам гигантское наследство: спектакли, которые он поставил, труппу, которую он собрал», — рассказал он.

При этом с новым худруком театр продолжает развиваться, считает Агапов.

«Наш новый режиссер Алексей Франдетти тоже ставит очень зрелищные спектакли. Я с оптимизмом смотрю в будущее нашего театра», — заявил артист.

Ранее мы писали о том, что Иван Агапов рассказал про уход из Ленкома Александра Домогарова.