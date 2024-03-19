Надо восстановиться: когда певица МакSим вернется на сцену

Певица МакSим (Марина Абросимова) планирует снова начать выступать в июне 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка рассказала, что в ее планах сейчас — небольшой 40-минутный концерт в Новосибирск. Позже состоится большой сольный концерт певицы в Москве, но к нему Марине нужно тщательно подготовиться.

При этом издание утверждает, что певица снизила цену на свои выступления с 4,5 млн рублей до 3 млн рублей. Речь идет о закрытых корпоративах с фонограммой.

В большой тур по России певица возвращаться не планирует: ее связки находятся в не очень хорошем состоянии. Артистка планирует заниматься боксом, теннисом, ходить на пробежки и гимнастику, чтобы восстановиться.

Ранее СМИ сообщали, что певица прекращает концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Но она якобы будет выступать на корпоративах под фонограмму. МакSим заявила, что это слухи, и она продолжит давать концерты. На время она действительно оставила сцену, но это было связано лишь с лечением.

Певица пояснила, что имела в виду, что у нее сократится количество концертов. Также исполнительница хита «Знаешь ли ты» опровергла информацию о выступлениях под фонограмму.